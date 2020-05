Bundesgerichtshof verhandelt über möglichen Schadensersatz für VW-Käufer

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Dienstag (9:30 Uhr) erstmals über die Schadensersatzklage eines vom Dieselskandal betroffenen VW-Kunden. Das Urteil dürfte wegweisend sein: Bislang gibt es im Dieselskandal kein höchstrichterliches Grundsatzurteil, an dem sich die Gerichte in Deutschland orientieren können.

Justitia © AFP

Im Streitfall geht es um einen Autofahrer, der für seinen 2014 gebraucht gekauften VW Sharan den vollen Kaufpreis rückerstattet bekommen möchte. Die Karlsruher Bundesrichter müssen prüfen, ob ihm wegen "vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung" Schadenersatz zusteht - und wieviel. Volkswagen hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. In Deutschland betroffen waren mehr als zwei Millionen Kunden. Anhängig sind hierzulande laut VW rund 68.000 Klagen.