Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Darlehensklauseln

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Dienstag (09.00 Uhr) ein Urteil zu Darlehensklauseln bei einem variablen Zinssatz. In dem Fall geht es um eine Zinssicherungsgebühr sowie eine sogenannte Zinscap-Prämie, die eine Bank mit ihren Kunden vereinbart. Bei Zinscap-Darlehen sind die Zinsen nach oben und nach unten begrenzt, dafür wird eine Gebühr fällig.

Hinweisschild am Bundesgerichtshof © AFP

Gegen die Klauseln der beklagten Bank wandte sich ein Verbraucherschutzverein. Dieser kritisiert unter anderem, dass bei einer vorzeitigen Darlehensrückzahlung die Zinscap-Gebühren nicht anteilsmäßig für den nicht verbrauchten Kreditanteil zurückgezahlt werden müssen. Auch bei der Zinssicherungsgebühr steht die Frage im Raum, ob der Kunde dadurch unangemessen benachteiligt wird.