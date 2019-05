Greenpeace fordert Verzahnung von Strukturhilfen mit klaren Abschaltdaten

Bundeskabinett beschließt Eckpunkte für Milliardenhilfen für Kohleländer

Berlin (AFP) - Milliardenhilfen für die Kohleländer: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Eckpunkte für ein "Strukturstärkungsgesetz" beschlossen, mit denen der wirtschaftliche Umbruch durch den Kohleausstieg bewältigt werden soll. Damit schaffe die Bundesregierung "langfristige Perspektiven mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die vier betroffenen Bundesländer begrüßten den Schritt ausdrücklich - die Umweltschutzorganisation Greenpeace mahnte hingegen, die Strukturhilfen müssten an klare Abschaltdaten für Kohlekraftwerke geknüpft werden.

Kraftwerk Neurath in Nordrhein-Westfalen © AFP

Die Eckpunkte sehen vor, dass der Bund bis spätestens 2038 insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro für die Weiterentwicklung der bisherigen Braunkohlereviere zur Verfügung stellt. Konkret betrifft dies Reviere in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz, in Nordrhein-Westfalen westlich von Köln und in Sachsen und Sachsen-Anhalt um Leipzig und Halle. Auch die Standorte besonders betroffener Steinkohlekraftwerke und das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt sollen eine Unterstützung erhalten.

Die Eckpunkte sollen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums nun "zügig" in ein "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" münden. Herzstück dieses Gesetzes sind Finanzhilfen des Bundes an die Länder für regionale Investitionen mit einem Gesamtwert von bis zu 14 Milliarden Euro. Darüber hinaus will der Bund bis zu 26 Milliarden Euro für Projekte vor allem zum Ausbau der überregionalen Verkehrsinfrastruktur und der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Bundesbehörden in den Kohleregionen aufbringen.

Mit den Eckpunkten stelle die Bundesregierung die Weichen dafür, dass sich die Reviere zu "modernen Energie- und Wirtschaftsregionen" weiterentwickeln könnten, erklärte Altmaier. Nun gehe es darum, dieses Konzept "zusammen mit den Ländern, den Kommunen und den Menschen vor Ort mit Leben zu füllen".

Die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke (SPD), Armin Laschet, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (alle CDU), begrüßten, dass sich die Bundesregierung zu ihrer Verantwortung bekenne. Denn es gehe um die "Zukunftsperspektiven jener Regionen, die für die Erreichung der nationalen Klimaziele und den Fortschritt der Energiewende in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im gesamtdeutschen Interesse herausragende Beiträge leisten werden".

Jetzt komme es darauf an, die Inhalte der Eckpunkte in den konkreten Gesetzentwurf sowie den parallel zu schließenden Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern zu überführen. Die Landesregierungen würden sich weiterhin für eine "Eins-zu-Eins-Umsetzung" der Empfehlungen der Kohlekommission einsetzen.

Die mit Vertretern aus Politik, Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften und Umweltverbänden besetzte Kommission hatte sich Ende Januar nach schwierigen Beratungen auf einen Kompromiss zu Strukturwandel und Kohleausstieg verständigt. Danach sollen die Kraftwerkskapazitäten ab 2022 schrittweise abgebaut werden und spätestens 2038 ganz auslaufen.

Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, der ebenfalls in der Kommission saß, mahnte indes, Altmaier dürfe "nicht Blankochecks ohne jede Sicherheit" verteilen. "Das Herzstück des Kohlekompromisses ist ein schlichter Handel: Geld nur für Klimaschutz", erklärte er. "Wenn die Bundesregierung jetzt Milliardenhilfe an die Kohleländer verspricht, ohne gleichzeitig Schritte zum Schutz des Klimas festzuzurren, unterläuft sie diesen Kompromiss."

Strukturhilfen müssten geknüpft sein an "klare Abschaltdaten für Kohlekraftwerke", forderte Kaiser. Es sei nun die Aufgabe von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Strukturmittel noch vor der Sommerpause eng zu verzahnen mit einem "kraftwerksgenauen Kohleausstiegsgesetz". Ignoriere die Kanzlerin hingegen "den lauter werdenden Ruf gerade junger Menschen nach schnell wirksamem Klimaschutz", verlören die Regierungsparteien eine neue Generationen an Wählern.