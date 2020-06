Bundesrat entscheidet über schweinefreundlichere Kastenhaltung

Berlin (AFP) - Der Bundesrat berät am Freitag (ab 09.30 Uhr) abschließend über eine Neuregelung der Schweinehaltung in Deutschland. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Zuchtsauen künftig nur noch höchstens 13 statt wie bislang 70 Tage lang in sogenannten Kastenständen gehalten werden dürfen. Die Fixierung in Kästen schränke die Bewegungsfreiheit der Tiere stark ein und könne zu Schmerzen und Schäden führen, heißt es in der entsprechenden Verordnungsbegründung.

Schwein in einem Stall in Dortmund © AFP

Die Novellierung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sieht daher unter anderem auch vor, dass die Kastenstände mindestens 220 Zentimeter lang und 65 Zentimeter breit sein müssen. Für die volle Umsetzung sollen Betriebe eine Übergangszeit von 15 Jahren haben - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will schnellere Betriebe aber stärker beim Umbau ihrer Ställe fördern.