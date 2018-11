Scholz will europäische Steuer nur bei Scheitern von internationaler Lösung

Bundesregierung lässt Macron bei EU-Digitalsteuer hängen

Brüssel (AFP) - Die Bundesregierung bremst bei Frankreichs Plänen für die schnelle Einführung einer EU-Steuer auf große Internet-Konzerne wie Google oder Facebook. Deutschland setze zunächst auf eine Einigung auf internationaler Ebene einschließlich der USA, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Montag in Brüssel. Nur wenn diese "in den nächsten ein-, anderthalb Jahren" scheitern sollte, brauche die EU eine eigene Steuer "in der Hinterhand".

EU-Steuer zielt auf große Internet-Konzerne © AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dringt auf den schnellen Beschluss einer eigenen EU-Steuer, um den Bürgern vor der Europawahl im Mai 2019 konkrete Erfolge zu präsentieren. Doch Verhandlungen mit Berlin stecken seit Monaten fest. "Deutschland sagt im Moment Nein", sagte Finanzminister Bruno Le Maire dem Radiosender RMC. Scholz sei derzeit "nicht in der Lage, mir eine positive Antwort zu geben".

Tatsächlich gibt es in Berlin Befürchtungen, die Steuer könne zu Vergeltungsmaßnahmen Washingtons führen und den Handelskonflikt mit Präsident Donald Trump verschärfen. Denn durch die bisherigen EU-Pläne getroffen würden vor allem US-Konzerne.

Dass große Digitalkonzerne weniger Steuern zahlten als traditionelle Firmen könnten die Bürger "nur als ungerecht empfinden", sagte auch Scholz. "Und deshalb muss das auch verändert werden."

Der SPD-Politiker forderte aber, zunächst auf die Verhandlungen innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zu setzen. Dies würde die USA einschließen. Derzeit sehe es so aus, "als ob wir damit sehr weit vorankommen werden im nächsten Jahr", sagte Scholz.

Alternativ brauche die EU aber "ein ganz klares Handlungsinstrument", dass eine Reaktion ermögliche, wenn die Gespräche auf internationaler Ebene nicht zum Erfolg führten, sagte Scholz. Er setzte deshalb darauf, in der Frage der EU-Steuer im Dezember "die notwendigen Entscheidungen" zu treffen.

Auch Le Maire zeigte sich "überzeugt", dass beide Seiten bis zum Treffen der EU-Finanzminister Anfang Dezember noch eine Lösung finden könnten. Frankreichs "rote Linie" sei aber, dass es "die Annahme einer Richtlinie der Europäischen Kommission gibt, damit eine konkrete Entscheidung getroffen wird."

Die EU-Finanzminister beraten am Dienstag in Brüssel über die Steuer. Ein Beschluss zur Einführung der Steuer müsste in der EU aber auch einstimmig fallen. Länder wie Irland, Malta und Luxemburg sind bisher grundsätzlich dagegen. Auch Schweden, Dänemark und Finnland seien nicht begeistert, sagte ein EU-Vertreter.

Die EU-Kommission hatte im März vorgeschlagen, auf den Umsatz von Internet-Riesen wie Google, Apple, Facebook und Amazon eine Steuer zwischen einem und fünf Prozent zu erheben. Grund ist, dass sie in den EU-Ländern häufig nicht mit Filialen präsent sind, deren Gewinne besteuert werden könnten.