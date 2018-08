Zehnköpfiges Gremium tagt erstmals - Ex-Rüstungsstaatssekretärin Vorsitzende

Bundesregierung lässt sich ab Mittwoch von Digitalrat "unbequeme Fragen" stellen

Berlin (AFP) - Der neue Digitalrat der Bundesregierung kommt am Mittwoch erstmals zusammen. Das Gremium versammelt zehn Experten aus Deutschland, der Schweiz, Österreich sowie den USA und wird von der früheren Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Katrin Suder geleitet. Aufgabe des Rates ist es nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Bundesregierung anzutreiben und "unbequeme Fragen" zu stellen.

Die frühere Unternehmensberaterin Suder befasste sich bereits auf ihrem Posten im Verteidigungsministerium mit dem Thema Digitalisierung und war bis Mai dafür zuständig, das Chaos bei den Rüstungsprojekten zu beseitigen. In ihrer neuen Aufgabe will sie mit den unabhängigen Experten im Digitalrat die größten Herausforderungen für Deutschland auf dem Gebiet benennen, Lösungen erarbeiten und die Bundesregierung beraten.

"Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft, auf Arbeitswelt, auf Gesellschaft, die sind schon jetzt erheblich", sagte Suder am Dienstag. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen. Für die 46-Jährige gibt es einerseits "zwangsläufige Veränderungen", die im Sinne der Menschen gesteuert werden müssten. Zum anderen gebe es Bereiche, "in denen wir noch sehr aktiv gestalten können und auch die Chance dazu haben".

Für beide Bereiche müssten Lösungen gefunden werden, die "unsere ganz spezifische Gesellschaftsordnung inmitten all dieser technologischen Entwicklungen auch in Zukunft sichert", sagte Suder. Es müsse die Frage beantworten werden: "Wie sieht unser Weg in Deutschland, in Europa aus" - im Gegensatz zu den Entwicklungen in den USA oder China.

Merkel hatte die Einberufung des Expertenrats am Wochenende angekündigt und die Hoffnung geäußert, dass aus seiner Arbeit viele neue Ideen entstehen, "die wir als Regierung in die Tat umsetzen können". Die Digitalisierung biete enorme Chancen. Ziel der Bundesregierung sei, dass die Menschen in Deutschland an diesen Chancen teilhaben können.

Die Kanzlerin nannte vier Felder, in denen die Regierung vor allem Fortschritte erzielen wolle. Dies seien der Ausbau der Infrastruktur bei Breitbandversorgung und Mobilfunk, mehr digitale Lerninhalte im Rahmen des Digitalpakts Schule sowie dass die Bürger "schrittweise weniger Behördengänge selbst ausführen müssen, sondern digitalen Zugang zum Staat haben". Schließlich wolle die Regierung "eine Strategie für die künstliche Intelligenz" entwickeln.