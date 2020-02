Heil: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort"

Bundesregierung will aus Ausland entsandte Arbeitnehmer besser schützen

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung will die Arbeitsbedingungen von aus dem Ausland nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern verbessern. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der entsprechenden EU-Entsenderichtlinie. Dies solle zugleich "die Wirtschaft vor Lohndumping und unfairer Konkurrenz schützen", teilte das Bundesarbeitsministerium dazu mit.

Arbeitsminister Heil © AFP

"Europa ist mehr als ein Binnenmarkt, Europa steht auch für sozialen Fortschritt und Schutz", erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Es gehe um die Förderung des Prinzips "gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort". Ziel seien faire Wettbewerbsregeln für Unternehmen und gleiche Lohnvorschriften für alle Menschen, die in Deutschland arbeiten.

Ausländische Arbeitnehmer sollen demnach in stärkerem Umfang als bisher von deutschen Rechtsvorgaben zu Arbeitsbedingungen sowie den Vorgaben allgemeinverbindlicher Tarifverträge profitieren. Statt wie bisher nur für Mindestentgelte soll dies künftig auch für Überstundensätze, Zulagen oder Sachleistungen von Arbeitgebern gelten. Der Gesetzentwurf regelt auch die Anforderungen an Unterkünfte, die vom Arbeitgeber gestellt werden sowie zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Arbeitnehmer.

"Wenn die aufgelisteten Arbeitsbedingungen in deutschlandweit geltenden allgemeinverbindlichen Tarifverträgen geregelt sind, gelten sie künftig auch für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zwar in allen Branchen", erklärte das Arbeitsministerium dazu weiter. Bislang galt dies nur für das Baugewerbe. Die Einhaltung der Vorgaben soll durch die Zollbehörden kontrolliert werden. Die neuen Vorschriften sollen nach dem Willen der Bundesregierung im Sommer in Kraft treten.