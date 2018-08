Potenzial von Sprunginnovationen soll wirtschaftlich besser genutzt werden

Bundesregierung will innovativen Ideen in die Erfolgsspur helfen

Berlin (AFP) - Wagemutige Forschungs- und Entwicklungsprojekte sollen in Deutschland künftig leichter auf den Weg gebracht werden können - und dann auch tatsächlich zu erfolgreichen Produkten oder Dienstleistungen führen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch die Gründung einer Agentur zur Förderung sogenannter Sprunginnovationen. Sie soll Erfindern finanzielle Mittel und Freiräume eröffnen, bahnbrechende Ideen auch tatsächlich zur Anwendung zu bringen - etwa im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), in der medizinischen Forschung oder bei neuen Formen der Mobilität.

Die Bundesregierung will wagemutigen Innovationen einen Schub verleihen © AFP

"Von der Idee zum Markterfolg - das muss auch in Deutschland Realität werden, nicht nur im Silicon Valley oder in Asien", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Zahlreiche Erfindungen, die völliges Neuland eröffnen und ganze Märkte umkrempeln können, sind in Deutschland entstanden, scheitern jedoch häufig noch in der Anwendung."

Als Sprunginnovationen werden Erneuerungen bezeichnet, die im Gegensatz zum schrittweisen Betreten von Neuland einen revolutionären Charakter haben - und damit das Potenzial, eine bestehende Technik zu ersetzen. Als ein Beispiel hierfür gilt etwa der mp3-Standard für digital gespeicherte Audiodateien, der maßgeblich in Deutschland entwickelt, kommerziell dann aber vor allem in anderen Ländern genutzt wurde.

"Innovationen sind eine Lebensversicherung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Um den Wohlstand und die Lebensqualität dauerhaft auf hohem Niveau zu halten, seien "mehr Mut", mehr Zuversicht und der feste Wille nötig, neue Wege zu gehen. Die beiden Ministerien hatten die Kabinettsvorlage gemeinsam eingebracht.

Konkret sollen für die Agentur zeitlich befristet sogenannte Innovationsmanager arbeiten, die nach Ministeriumsangaben "besondere Handlungsfreiräume" genießen. Diese Manager können demnach Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit Sprunginnovationspotenzial "von der Idee möglichst bis hin zur Anwendung auswählen, steuern und - je nach Projektverlauf - beenden oder fortsetzen". Umgesetzt werden sollen die Vorhaben dann von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Wagniskapitalgeber ersetzen soll die Agentur also nicht.

Nach Angaben des Bundesforschungsministeriums ist für die Agentur zunächst eine Laufzeit von zehn Jahren geplant, die Anlaufphase soll im kommenden Jahr beginnen. Für eine zehnjährige Laufzeit wird mit einem Mittelbedarf von insgesamt rund einer Milliarde Euro gerechnet.

Um mögliche Sprunginnovationen zu entdecken, setzt die Agentur dem Ministerium zufolge unter anderem auf Innovationswettbewerbe, bei denen sich die Teilnehmer an visionären gesellschaftlichen Herausforderungen versuchen sollen. Dadurch würden dann "hochinnovative Aktivitäten" ausgelöst und zudem die öffentliche Aufmerksamkeit für Sprunginnovationen erhöht, erklärte ein Sprecher.

Außerdem fördert die Agentur sogenannte Spitzenprojekte, die zur Entwicklung marktreifer Anwendungen für konkrete Probleme innerhalb von maximal sechs Jahren führen sollen.

Die stellvertretende bildungs- und forschungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Manja Schüle, mahnte, um tatsächlich neuen Schwung in das deutsche Innovationssystem zu bringen, müssten auch "soziale und ökologische Innovationen im Fokus stehen".

Die Grünen-Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik, Anna Christmann, forderte, die deutsche Agentur dürfe "nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einer gemeinsamen Initiative mit Frankreich und weiteren europäischen Partnern". Nur gemeinsame europäische Initiativen könnten die finanzielle Durchschlags- und internationale Strahlkraft entwickeln, die es im globalen Wettlauf der Innovationen brauche.