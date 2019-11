Bundesregierung will sich bei UN-Forum in Berlin für freies Internet einsetzen

Berlin (AFP) - Das Internet Governance Forum (IGF) der Vereinten Nationen findet ab Montag erstmals in Deutschland statt. Offiziell eröffnet wird das Treffen, zu dem bis Freitag mehr als 5000 Teilnehmer aus 163 Ländern erwartet werden, am Dienstag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und UN-Generalsekretär Antonio Guterres (15.00 Uhr). Bereits am Montag hält Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Rede (10.30 Uhr). Zudem ist ein Auftritt des britischen Physikers Tim Berners-Lee vorgesehen, der als Erfinder des World Wide Web gilt (12.45 Uhr).

Beleuchtete Computertastatur © AFP

Im Vorfeld des Forums, das seit 2006 jedes Jahr in einem anderen Land der Erde ausgerichtet wird, hatte Altmaier die Bedeutung eines freien Zugangs zum Internet betont. Dieser müsse "ein Grund- und Menschenrecht sein", das für alle Menschen weltweit gelte. Angemeldet zum IGF haben sich auch zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft.