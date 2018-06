Wirtschaft warnt vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der US-Strafzölle

Bundesregierung will trotz Eskalation im Handelsstreit mit den USA im Dialog bleiben

Berlin (AFP) - Trotz der Eskalation im Handelsstreit zwischen der EU und den USA will die Bundesregierung den Gesprächsfaden nach Washington nicht abreißen lassen. "Wir müssen auch in schwierigen Zeiten im Dialog bleiben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnte vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium.



Seibert sagte: "Wenn man den multilateralen Ansatz fortsetzen will, wenn man freien Handel, offene Märkte weiterhin befürworten will, dann heißt das, dass man immer irgendwann auch wieder mit den Partnern spricht." In Kanada kommen am nächsten Wochenende die Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industrienationen (G7) zusammen, zu denen auch die USA und Deutschland gehören. Gerade in schwierigen Zeiten "kann es ja sinnvoll sein, sich zu treffen und miteinander zu diskutieren", sagte Seibert auf die Frage, ob ein solches Treffen überhaupt sinnvoll sei.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte im ARD-"Morgenmagazin" die Geschlossenheit der Europäer gegenüber Washington. Die Antwort der Europäer auf die Strafzölle werde "sehr stark und sehr geschlossen" sein. Er hoffe nun, dass von der europäischen Antwort ein Prozess des Nachdenkens in den USA ausgehe, da es dort bereits erste skeptische Stimmen gegeben habe, sagte Altmaier.

DIHK-Hauptgeschäftsführer Volker Treier warnte im ARD-"Morgenmagazin": Würden im Zeitalter sich vernetzender Produktionssysteme Instrumente aus dem 19. Jahrhundert wieder aus der Mottenkiste gezogen, dann könne das die Konjunktur in Mitleidenschaft zu ziehen und perspektivisch den Welthandel insgesamt. Durch die Zollentscheidung würden die USA als Produktionsstandort weniger attraktiv, sagte Treier. Bis diese Erkenntnis allerdings in Washington ankomme, "vergeht anscheinend viel Zeit - das ist das Problem."

US-Handelsminister Wilbur Ross hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die USA ab Freitag Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium aus der EU erheben. Präsident Donald Trump hatte die Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium bereits im März verhängt, die EU aber vorerst ausgenommen. Verhandlungen über eine dauerhafte Ausnahme hatten allerdings zu keinem Durchbruch geführt. Die EU kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an, ebenso wie die nun ebenfalls von den Zöllen betroffenen US-Nachbarländer Kanada und Mexiko.

In Deutschland herrscht vor allem die Sorge, dass Trump wie angedroht auch höhere Einfuhrzölle auf Autos erheben wird - er lässt diese Maßnahme gerade prüfen. Volkswagen erklärte am Freitag, es stehe zu befürchten, dass die Strafzölle auf Stahl und Aluminium "den Auftakt für eine Negativentwicklung von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen darstellt", an deren Ende es keinen Gewinner geben werde. Daher forderte der Autobauer dazu auf, den politischen Dialog fortzusetzen und zu intensivieren.

Daimler hingegen teilte lediglich mit, das Unternehmen beteilige sich nicht an "Spekulationen über die möglichen Auswirkungen" der US-Strafzölle. BMW betonte, der Autobauer sei gemessen am Wert der größte Exporteur von Pkw aus den USA. 70 Prozent des im US-Werk Spartanburg verbauten Stahls komme aus den Vereinigten Staaten.