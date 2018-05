Beitrag von 17,50 Euro monatlich pro Wohnung auf dem Prüfstand

Bundesverfassungsgericht prüft Zulässigkeit des Rundfunkbeitrags

Karlsruhe (AFP) - Die Ausgestaltung des Rundfunkbeitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht vor dem Bundesverfassungsgericht auf dem Prüfstand. Vor dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe begann am Mittwoch die Verhandlung über die Regelungen für den Beitrag in Höhe von derzeit 17,50 Euro monatlich pro Wohnung. Die Verfassungsrichter befassen sich mit den Verfassungsbeschwerden von Privatleuten und des Autovermieters Sixt.

Formulare für den Rundfunkbeitrag © AFP

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu denen die ARD-Rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio zählen, wird seit 2013 zu einem großen Teil über den Rundfunkbeitrag finanziert. Dieser wird seither pro Wohnung erhoben. Die zuvor bestehende Rundfunkgebühr war noch daran gebunden, dass ein Empfangsgerät vorhanden ist.

Nach Ansicht der Kläger handelt es sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht um eine Gebühr, sondern um eine Steuer, die die Länder wegen fehlender Kompetenz nicht erheben dürften. Sie kritisieren zudem, dass die Gebühr gleichermaßen für eine Zweitwohnung erhoben wird, für einen Single-Haushalt ohne Empfangsgeräte oder eine Studenten-WG mit mehreren PCs, die auch Radio- und TV-Programme empfangen können. Der Autovermieter Sixt klagte zudem gegen die Beitragsbemessung für Unternehmen nach der Anzahl der Betriebsstätten, Mitarbeiter und Firmenautos.

Die Kläger hielten den Rundfunkbeitrag für eine "verkappte Demokratie-Steuer", die von jedem zu zahlen sei, sagte der Vorsitzende des zuständigen Ersten Senats des Verfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof. Für eine solche Steuer seien nach ihrer Ansicht die Länder nicht gesetzgebungsbefugt. Es dürften schon gar nicht Beiträge von Personen erhoben werden, die überhaupt kein Empfangsgerät besäßen.

Die Kläger monieren laut Kirchhof zudem, dass Zusatzbeiträge für Dienstwagen dem Gleichheitssatz widersprechen, da private Fahrzeuge beitragsfrei blieben. Zweitwohnungen dürften nach ihrer Ansicht nicht mit Beiträgen belegt werden, weil deren Inhaber bereits für seine Erstwohnung zahle.

Kirchhof machte aber auch die grundsätzliche Bedeutung des Verfahrens deutlich. Hinter den einzelnen Aspekten stehe "stets die Beurteilung der Notwendigkeit und Rechtfertigung einer Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Abgaben und seiner Rolle für die Meinungsbildung in Demokratie und Gesellschaft", sagte der Verfassungsrichter.

Die Verhandlung ist auf zwei Tage angesetzt und soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.