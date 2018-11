Schleswig-Holstein muss erst nachbessern - Mängel bei der Planfeststellung

Bundesverwaltungsgericht stoppt Weiterbau der Autobahn 20

Leipzig (AFP) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den Weiterbau der Autobahn A20 in Schleswig-Holstein in einem Abschnitt nordwestlich von Hamburg gestoppt. In einem unter anderem von Naturschutzverbänden angestrengten Verfahren bewerteten die Richter den Planfeststellungsbeschluss nach eigenen Angaben vom Dienstag als rechtswidrig und untersagten die Umsetzung. Das Land Schleswig-Holstein muss erst noch einmal nachbessern.

Bundesverwaltungsgericht stoppt Weiterbau der A20 © AFP

Die Richter beanstandeten dabei Mängel bei der Prüfung von Auswirkungen des Baus auf die Gewässer und das Fehlen einer Verträglichkeitsuntersuchung für eine bekannte große Fledermaushöhle. Außerdem hätte Hinweisen auf nahe Brutplätze einer seltenen Eulenart nachgegangen werden müssen. Zwei parallel betriebene Klagen von privaten Bürgern setzte das Gericht aus.

Um die A20 gibt es seit Jahren Streit. Vor fünf Jahren stoppte das Bundesverwaltungsgericht vorerst bereits die Pläne für einen anderen Bauabschnitt. Die Autobahn wurde nach der Wende als Einheits-Projekt unter dem Namen Ostseeautobahn begonnen und soll in Ost-West-Richtung von Mecklenburg-Vorpommern nördlich um Hamburg herum bis nach Niedersachsen führen. Aktuell endet die Autobahn bei Bad Segeberg in Schleswig-Holstein.