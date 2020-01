Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Zucker im Wein

Leipzig (AFP) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Donnerstag(10.00 Uhr) klären, ob ein "Qualitätswein" mit Zucker gesüßt werden darf. Konkret geht es um einen Rieslingwein des Jahrgangs 2014 aus Rheinland-Pfalz. (Az: 3 C 6.18)

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig © AFP

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hatte zunächst eine Prüfnummer für Qualitätswein erteilt, dies aber nach einer Prüfung zurückgenommen. Zulässig sei der Zusatz von Zucker nur, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. Hier sei aber nicht der gesamte zugesetzte Zucker vergoren und Zucker demnach auch zur Süßung eingesetzt worden. Dagegen klagt der Inhaber des Weinguts.