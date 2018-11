Forderung nach tariflichem Weihnachtsgeld

Bundesweite Warnstreiks bei Gebäudereinigern begonnen

Frankfurt/Main (AFP) - In der Gebäudereiniger-Branche haben in der Nacht auf Montag bundesweite Warnstreiks begonnen. Damit soll der Forderung nach einem tariflichen Weihnachtsgeld für die rund 600.000 Beschäftigten der Branche Nachdruck verliehen werden, wie die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilte. Demnach sollen am Montag bundesweit Reinigungsobjekte wie Flughäfen, Krankenhäuser, Verwaltungen, Industriestandorte und Schulen bestreikt werden.

Auch für Gebäudereiniger gilt der Mindestlohn © AFP

Die Branche sei eine der wenigen, in der es kein Weihnachtsgeld gebe, erklärte die IG BAU. Die Arbeitgeber seien aber nicht einmal bereit, über das Thema Verhandlungen aufzunehmen.

"Die Beschäftigten in der Gebäudereinigung sind sauer. Sie wollen endlich die Anerkennung, die sie sich verdient haben und nicht länger als Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt werden", erklärte IG-BAU-Verhandlungsführerin Ulrike Laux. "Die meisten arbeiten in der untersten Lohngruppe. Sie arbeiten zuverlässig und hart. Reichtümer scheffeln sie dabei nun wirklich nicht."

Deswegen sei ein Weihnachtsgeld "als Anerkennung ihrer Leistung" für sie besonders wichtig, erklärte Laux. Den Arbeitgebern warf sie "Dumpingmethoden" vor.