Mortler: Agrarausschuss im Bundesrat lehnt Verschiebung der Betäubungspflicht ab

CSU beklagt beim Streitthema Ferkelkastration "Todesstoß" für Sauenhalter

Berlin (AFP) - Die agrarpolitische Sprecherin der CSU im Bundestag, Marlene Mortler, hat beim umstrittenen Thema Ferkelkastration vor einem "Todesstoß für die deutsche Sauenhaltung" gewarnt. "Mit großem Bedauern nehme ich die Entscheidung des Agrarausschusses des Bundesrats zur Kenntnis", erklärte Mortler am Montag. "Das ist ein schwarzer Tag für die einheimische, bäuerlich geprägte Ferkelerzeugung". Damit werde "sehenden Auges das Ende für zahlreiche deutsche Sauenhalter eingeläutet".

In Deutschland ist es ab Anfang kommenden Jahres verboten, Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren. Zuletzt hatte allerdings Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, einen Antrag zur Änderung des Tierschutzgesetzes in den Bundesrat einzubringen, um eine Übergangsregelung für die betäubungslose Kastration um fünf Jahre zu verlängern. Am Montag diskutierte darüber der Agrarausschuss der Länderkammer.

Mit seinem Beschluss setze der Agrarausschuss des Bundesrats nun die "leider immer gängigere Praxis fort, bei Entscheidungen, die die Landwirtschaft betreffen, keine Sachargumente zu berücksichtigen", kritisierte Mortler. Einzelnen Nichtregierungsorganisationen und Parteien sei es gelungen, "dass der Tierschutz über die berechtigten existenziellen Anliegen der deutschen Sauenhalter gestellt wird." Ausgetragen werde dieser "ideologische Machtkampf" auf dem Rücken der Bauern.

Auch die "taz" berichtete am Montag, dass der Agrarausschuss des Bundesrats die Verschiebung der Betäubungspflicht ablehnte. Demnach wollen die Agrarminister von Bund und Ländern das Thema aber bei ihrer Konferenz Ende September noch einmal besprechen.

Nach Angaben des Deutschen Bauernverbands steht die Schweinehaltung in Deutschland unter anderem angesichts des Ausstiegs aus der betäubungslosen Ferkelkastration vor "gewaltigen Herausforderungen". Nötig seien enorme Investitionen, die viele Betriebe überforderten.

Tierschützer kritisieren die betäubungslose Kastration von Ferkeln hingegen scharf und verweisen darauf, dass sich eine große Mehrheit der Verbraucher für eine artgerechtere Haltung von Nutztieren ausspreche.