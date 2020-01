Nachfolger von Willie Walsh wird Iberia-Chef Gallego

Chef der British-Airways-Mutter IAG geht in den Ruhestand

London (AFP) - Der langjährige Chef der British-Airways-Mutter IAG, Willie Walsh, geht in den Ruhestand. Er werde den Vorstandssitz am 26. März niederlegen und am 30. Juni in Rente gehen, teilte IAG am Donnerstag mit. Nachfolger wird der Chef der IAG-Airline Iberia, Luis Gallego. Zur Gruppe gehören außerdem die irische Aer Lingus und die Billiglinien Level und Vueling.

Willie Walsh © AFP

Walsh arbeitet seit 15 Jahren für British Airways und später bei IAG. Er schmiedete die Fusion zwischen der britischen Airline und Iberia im Jahr 2011. "Unter Willies Führung ist IAG zu einer der weltweit führenden Airlines geworden", würdigte der Verwaltungsratsvorsitzende Antonio Vazquez den scheidenden Manager.