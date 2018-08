Musk hatte mit Ankündigung zum Börsenrückzug für Wirbel gesorgt

Chef des US-Elektroautobauers Tesla verkündet Verbleib der Firma an der Börse

New York (AFP) - Der US-Elektroautobauer Tesla bleibt nun doch an der Börse. Er habe dem Verwaltungsrat des Unternehmens bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt, dass der Verbleib an der Börse der "bessere Weg für Tesla" sei, schrieb Konzernchef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) in einem Blog-Beitrag. Der Verwaltungsrat habe dieser Entscheidung zugestimmt. Mit der Mitteilung beendete Musk wochenlange Spekulationen, die den Konzern in Turbulenzen gestürzt hatten.

Tesla-Chef Elon Musk © AFP

Musk hatte Anfang August überraschend im Kurzbotschaftendienst Twitter verkündet, dass er seinen Konzern von der Börse nehmen wolle. Die Finanzierung dafür sei "gesichert", schrieb er damals.

An den Aktienmärkten sorgte die unkonventionelle Ankündigung für Unruhe. Die New Yorker Börse setzte den Handel mit der Tesla-Aktie angesichts der Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens zeitweise aus. Danach fiel der Kurs des Papiers immer weiter.

Zur Begründung seiner Kehrtwende erklärte Musk jetzt, aufgrund seiner Gespräche mit Aktionären und der Einschätzung durch Finanzberater von Silver Lake, Goldman Sachs und Morgan Stanley sei es "offensichtlich", dass die meisten Anteilseigner Tesla als öffentliches Unternehmen bevorzugten.

Die Mehrheit der Kapitaleigner habe zwar erklärt, auch bei einer Privatisierung Teslas im Boot zu bleiben. Doch die Stimmung insgesamt sei gewesen: "Bitte, macht das nicht". Er wisse, dass der Privatisierungsprozess eine "Herausforderung" gewesen wäre. Es sei mittlerweile klar, dass er sogar noch "zeitraubender" geworden wäre als ursprünglich erwartet.

Weiter schrieb Musk, das Unternehmen müsse sich auf das Model 3 konzentrieren und profitabel werden. Mit der umgerechnet 30.000 Euro teuren Elektrolimousine Model 3 will Tesla den Durchbruch auch auf dem Massenmarkt schaffen.

US-Medienberichten zufolge befasst sich die US-Börsenaufsicht SEC mit Musks Vorgehen. Sie prüft demnach, ob Musks Äußerungen zutreffend gewesen seien. Zudem prüft sie, ob die Ankündigung bei Twitter rechtmäßig war oder ob sie auf einem anderen Weg hätte erfolgen müssen.

Unternehmen können im Falle irreführender Mitteilungen einer Überprüfung unterzogen werden. Allerdings hatte die SEC 2013 erklärt, wichtige Firmeninformationen dürften auch über soziale Medien bekanntgegeben werden. Voraussetzung sei allerdings, dass Investoren darüber in Kenntnis gesetzt würden, welche sozialen Netzwerke für die Verbreitung der Informationen genutzt würden.

Mitte August schrieb Musk im firmeneigenen Blog, er habe vor seinem Vorstoß Gespräche mit dem saudiarabischen Staatsfonds und weiteren Investoren geführt. Tesla war 2010 an die Börse gegangen, Musk hält selbst knapp ein Fünftel der Anteile. Mit den Praktiken des Börsengeschäfts hat er jedoch immer wieder öffentlich gehadert.