Chefs von Internetriesen sagen vor US-Kongress aus

Washington (AFP) - Die Chefs der Internet- und Technologieriesen Amazon, Apple, Google und Facebook werden am Mittwoch (12.00 Uhr Ortszeit; 18.00 Uhr MESZ) vor dem US-Kongress zu ihren Wettbewerbspraktiken befragt. Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) und Sundar Pichai (Google) werden per Videokonferenz vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Die Befragung erfolgt im Zuge einer Untersuchung der Abgeordneten zur Marktmacht großer Online-Plattformen.

USA drohen mit WTO-Beschwerde gegen Digitalsteuer © AFP

Die Dominanz der großen Internetkonzerne sorgt in den USA - wie auch in der Europäischen Union - für wachsende Kritik. Es laufen mehrere Untersuchungen zu der Frage, ob Google und Co. ihre Marktmacht missbrauchen.