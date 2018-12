Für kommendes Jahr nur gedämpfte Erwartungen wegen Handelskonflikts und Brexit

Chemische Industrie mit gutem Umsatzplus

Frankfurt/Main (AFP) - Die Chemiekonzerne hatten in diesem Jahr Grund zur Freude: Wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag mitteilte, konnte die Branche ihren Umsatz im Jahr 2018 um 4,5 Prozent auf 204 Milliarden Euro steigern. Das lag zum einen an den Preisen, die um zwei Prozent zulegten. Zum anderen produzierten die Konzerne aber auch 2,5 Prozent mehr - vor allem Medikamente.

Bayer-Werk in Leverkusen © AFP

Die Zahl der Beschäftigten stieg insgesamt um zwei Prozent auf gut 460.000. Für das kommende Jahr erwartet der VCI ein geringeres Umsatzwachstum von 2,5 Prozent. Die Branche sieht sich neben der abschwächenden Konjunktur im Inland vor allem vom Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie dem Brexit bedroht. Der Verband forderte von der Bundesregierung, für eine stabile und günstige Energieversorgung, niedrige Steuern und eine zukunftsfähige Infrastruktur zu sorgen.