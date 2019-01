Hohe Ehre für Elon Musk - Chinesische Greencard haben erst 10.000 Ausländer

China bietet Tesla-Chef Aufenthaltserlaubnis auf Dauer an

Peking (AFP) - Nach der Grundsteinlegung für eine riesige Tesla-Fabrik in Shanghai hat China Firmenchef Elon Musk die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung angeboten. Die Regierung in Peking veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht über ein Treffen von Musk mit Chinas Regierungschef Li Keqiang am Mittwoch. Musk schmeichelte demnach: "Ich liebe China wirklich, ich möchte öfter zu Besuch kommen." Li bot ihm daraufhin die chinesische Greencard an.

Musk am Mittwoch bei einem Treffen mit Li (nicht im Bild) © AFP

Die permanente Aufenthaltserlaubnis ist eine hohe Ehre: Sie besitzen erst seit 2016 nur rund 10.000 Ausländer. Musk würde als Inhaber der Greencard also einem exklusiven Club beitreten, in dem Nobelpreisträger und erfolgreiche Sportler Mitglied sind. Es heißt, diese Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, sei eine der schwierigsten Aufgaben der Welt.

Musk baut am Rande Shanghais eine Fabrik für elektrische Autos, wo pro Jahr 500.000 Wagen vom Band laufen sollen. Der chinesische Markt ist der größte der Welt. Beim Treffen mit Li sagte Musk nach Regierungsangaben auch, er wolle aus dem Werk "ein Beispiel für die Welt" machen.