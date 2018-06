Bann war als Schutzmaßnahme gegen BSE erlassen worden

China hebt Importverbot für britisches Rindfleisch auf

London (AFP) - Mehr als 20 Jahre lang galt in China ein Importverbot für britisches Rindfleisch, das die Volksrepublik vor dem sogenannten Rinderwahnsinn (BSE) schützen sollte - jetzt haben die Behörden den Bann beendet. "China hat heute seine seit langem bestehende Sperre für Rindfleisch-Exporte aus dem Vereinigten Königreich aufgehoben", erklärte die britische Regierung am Mittwoch. Dies sei ein "Meileinstein" für britische Produzenten.

Güterverladung im chinesischen Nantong © AFP

Den Fleisch-Exporteuren in Großbritannien kann die Aufhebung des Importverbots demnach allein in den kommenden fünf Jahren Einnahmen in Höhe von geschätzt 250 Millionen Pfund (rund 283 Millionen Euro) verschaffen. Der Regierung in London zufolge gingen dem Ende der Sperre jahrelange Verhandlungen mit Vertretern aus Peking und auch die Besichtigung von Produktionsstätten voraus.

China ist für Großbritannien der achtwichtigste Markt für Agrarexporte. Im vergangenen Jahr kauften Konsumenten in der Volksrepublik britische Lebensmittel im Wert 560 Millionen Pfund.

Die auch als Rinderwahnsinn bekannte Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) war Mitte der 80er Jahre erstmals bei Kühen in Großbritannien aufgetaucht und breitete sich dann in ganz Europa aus. Auf dem Höhepunkt der BSE-Krise verhängte auch die EU 1996 ein Exportverbot für britisches Rindfleisch.

Forscher hatten zuvor nachgewiesen, dass der Verzehr von BSE-belastetem Fleisch zur neuen Variante der tödlich verlaufenden Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen führen kann. 2010 erklärte die EU-Kommission die Seuche für nahezu ausgerottet.