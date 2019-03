Wirtschaft der Volksrepublik leidet unter Konflikt mit den USA

China will mit neuem Investitionsgesetz Wogen im Handelsstreit glätten

Peking (AFP) - Chinas Nationaler Volkskongress will mit einem neuen Gesetz zu ausländischen Investitionen zur Annäherung im Handelsstreit mit den USA beitragen. Der am Freitag in Peking präsentierte Entwurf sieht ein Verbot unrechtmäßiger Technologietransfers sowie "illegaler Einmischung der Regierung" in ausländische Geschäfte vor.

Container im Hafen von Qingdao © AFP

Die Regierung in Washington hatte der Volksrepublik zuvor mehrfach vorgeworfen, US-Technologie zu stehlen. Mit dem neuen Gesetz plant China, das Geschäftsklima für ausländische Firmen zu verbessern. Allerdings hatten Unternehmensverbände frühere Versionen des Entwurfs kritisiert. Das neue Gesetz beschütze nun "die intellektuellen Eigentumsrechte ausländischer Investoren", sagte Ning Jizhe, stellvertretender Vorsitzender von Chinas Nationaler Entwicklungs- und Reformkommission.

Der Nationale Volkskongress wird dem neuen Entwurf voraussichtlich am 15. März zustimmen. Für China sind ausländische Investitionen wichtig, weil die Konjunktur der Volksrepublik zunehmend unter dem Handelsstreit mit den USA leidet. Am Dienstag hatte Premierminister Li Keqiang ein Wachstumsziel von 6 bis 6,5 Prozent für 2019 verkündet. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft noch um 6,6 Prozent gewachsen.

Auch die am Freitag vorgelegten Außenhandelszahlen tragen zur Besorgnis bei. Im Februar fielen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20,7 Prozent, auch die Importe sanken mit 5,2 Prozent deutlich stärker als erwartet. Indes brach der von US-Präsident Donald Trump immer wieder kritisierte Handelsüberschuss mit den USA gegenüber dem Januar um 12,6 Milliarden Dollar (11,24 Milliarden Euro) auf nunmehr 14,7 Milliarden Dollar ein. Die Sorgen vor dem Abschwung drückten die Börsenkurse, der wichtige Index Shanghai Composite schloss mit einem Minus von 4,4 Prozent.

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die Handelsgespräche mit der Volksrepublik gingen "ziemlich gut voran". Auch Chinas Außenminister Wang Yi sprach von einem "signifikanten Fortschritt".