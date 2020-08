"Verstoß gegen Prinzipien der Marktwirtschaft"

China wirft den USA im Fall Tiktok "Einschüchterung" vor

Peking (AFP) - China wirft den USA im Fall der Videoplattform Tiktok "Einschüchterung" vor. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, das Unternehmen in den USA zu verbieten, sei "einfach und klar Einschüchterung", sagte am Dienstag der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin. "Das verstößt gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft und gegen die Prinzipien der Welthandelsorganisation", die Offenheit, Transparenz und Nicht-Diskriminierung vorschrieben.

TikTok hat ein chinakritisches Video zeitweise entfernt © AFP

Trump hatte am Freitag eine Verbannung der beliebten Videoplattform vom US-Markt angedroht. Der US-Softwareriese Microsoft erklärte daraufhin am Sonntag, bereits laufende Gespräche mit dem Eigentümerkonzern Bytedance für eine mögliche Übernahme von Tiktok sollten bis zum 15. September abgeschlossen werden. Trump legte am Montag nach: Komme bis zum 15. September kein Verkauf zustande, werde Tiktok in den USA "dichtgemacht".

Tiktok wird von Kritikern vorgeworfen, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Die Videoplattform weist die Vorwürfe zurück.