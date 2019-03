Vize-Handelsminister: Es gibt Hoffnung

China zeigt sich vor nächsten Handelsgesprächen mit den USA optimistisch

Peking (AFP) - China hat sich vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den USA im Handelsstreit optimistisch gezeigt. "Wenn Sie nach den Aussichten für die nächsten Beratungen fragen, habe ich das Gefühl, dass es Hoffnung gibt", sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen am Samstag bei einer Pressekonferenz am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking.

Chinas Vize-Handelsminister Wang Shouwen © AFP

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stecken seit rund einem Jahr in einem Handelskonflikt und überzogen sich seitdem mit Strafzöllen auf Waren in einem Gesamtwert von mehr als 360 Milliarden Dollar.

Aus Washington und Peking kamen zuletzt widersprüchliche Angaben zum Fortschritt der Verhandlungen. Chinas Handelsminister Zhong Shan hatte am Dienstag gesagt, die Verhandlungen seien "sehr schwierig und anstrengend", es gebe noch "sehr viel zu tun". Dennoch seien Fortschritte in verschiedenen Bereichen erzielt worden. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, er bleibe optimistisch, werde aber kein Abkommen unterzeichnen, wenn dies kein "sehr guter Deal" sei.