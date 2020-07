Analysten hatten weiteres Minus erwartet

Chinas Außenhandel legt im Juni überraschend zu

Peking (AFP) - Chinas Außenhandel hat sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft im Juni unerwartet deutlich erholt. Wie die Zollbehörde in Peking am Dienstag mitteilte, legten die Importe in die Volksrepublik im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent zu. Dies war der erste Anstieg seit Dezember. Im Mai waren die Einfuhren nach China um 16,7 Prozent eingebrochen.

Chinas Außenhandel legt im Juni überraschend zu © AFP

Die Exporte stiegen im Juni um 0,5 Prozent. Im Mai hatten die Behörden hier noch ein Minus von 3,3 Prozent verzeichnet. Von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten für den Juni sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen mit einem weiteren Rückgang gerechnet.

Es gebe "Zeichen der Erholung und Stabilität", kommentierte der Sprecher der chinesischen Zollbehörde, Li Kuiwen, die Zahlen. Zugleich dämpfte er die Erwartungen an die weitere Entwicklung: Das äußere Umfeld sei gegenwärtig "düsterer und komplizierter", sagte er angesichts der Corona-bedingten globalen Rezession. Im gesamten ersten Halbjahr sanken die chinesischen Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent und die Importe um 7,1 Prozent.