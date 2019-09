Wang: Zölle und Handelsstreit könnten die Welt in eine Rezession stürzen

Chinas Außenminister nutzt UN-Generaldebatte für Warnung vor Protektionismus

New York (AFP) - Chinas Außenminister Wang Yi hat bei der UN-Generaldebatte in New York vor den Folgen von Protektionismus gewarnt. "Die Lehren der Großen Depression sollten nicht vergessen werden", sagte Wang am Freitag vor der UN-Vollversammlung. "Zölle und das Provozieren von Handelsstreitigkeiten, welche die globale Industrie und Lieferketten erschüttern, untergraben das multilaterale Handelssystem und die globale Wirtschaft- und Handelsordnung."

Chinas Außenminister Wang Yi bei der UN-Generaldebatte © AFP

Solche Entwicklungen könnten die Welt gar "in eine Rezession stürzen", warnte der chinesische Außenminister. Offensichtlich mit Blick auf die Strafzölle der USA gegen chinesische Produkte betonte Wang, sein Land werde niemals durch Drohungen eingeschüchtert oder "durch Druck unterworfen werden".

Seit mehr als einem Jahr überziehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt gegenseitig mit Strafzöllen in Milliardenhöhe und beeinflussen damit die gesamte Weltwirtschaft. US-Präsident Donald Trump beklagt regelmäßig ein zu hohes Handelsdefizit mit China und wirft der Volksrepublik unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor. Für Anfang Oktober planen Washington und Peking die Fortsetzung ihrer Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits.