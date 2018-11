Händler steigern Ausfuhren offenbar in Erwartung schlechterer Zeiten

Chinas Exporte steigen im Oktober trotz US-Strafzöllen

Peking (AFP) - Chinas Exporte sind trotz der US-Strafzölle auf viele Waren im Oktober kräftig gestiegen. Die Ausfuhren nahmen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,6 Prozent zu, wie die chinesischen Zollbehörden am Donnerstag mitteilten. Die Importe nahmen sogar noch mehr zu - um 21,4 Prozent. Der Außenhandelsüberschuss in den Geschäften mit den USA, ein Grund für die von Washington verhängten Strafzölle, ging im Oktober zurück.

Busse für den Export im Hafen von Lianyungang © AFP

Die US-Strafzölle gelten seit September für praktisch die Hälfte aller chinesischen Waren, die in die Vereinigten Staaten verkauft werden. Ihr Wert beträgt 200 Milliarden Dollar. Bislang gelten Sätze von zehn Prozent, ab Januar sollen sie auf 25 Prozent steigen.

Experten gehen daher davon aus, dass die Unternehmen derzeit in einem Vorzieheffekt so viele Waren wie möglich über den Pazifik schicken. "Das ist kein langfristiger Trend", sagte etwa Betty Wang von ANZ.

Trotz der stark gestiegenen Einfuhren nach China betrug der Außenhandelsüberschuss - also die Differenz von Exporten und Importen - insgesamt 34,01 Milliarden Dollar (29,7 Milliarden Euro). Im Geschäft mit den USA betrug der Überschuss 31,8 Milliarden Dollar. Im September hatte er sich noch auf über 34 Milliarden Dollar belaufen.

Washington und Peking tragen seit Monaten einen heftigen Zollkonflikt aus, der von US-Präsident Donald Trump entfacht worden war. Er beklagt das hohe US-Handelsdefizit mit China und bezichtigt Peking des breitangelegten Diebstahls von geistigem Eigentum.

Vergangene Woche allerdings berichtete Trump von einem "sehr guten" Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, in dem es unter anderem um die Handelsbeziehungen gegangen sei. Die Gespräche mit Peking über die Handelsstreitigkeiten gestalteten sich "sehr nett", schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. Gespräche mit der chinesischen Seite seien auch am Rande des Gipfels der G20-Staatengruppe zum Monatsende in Buenos Aires geplant.