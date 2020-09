Importe in die Volksrepublik aber gesunken

Chinas Exporte übertreffen im August die Erwartungen

Peking (AFP) - Chinas Exporte haben im August stärker als erwartet zugelegt. Wie die Zollbehörde am Montag in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,5 Prozent und damit so stark wie noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Plus von 7,5 Prozent gerechnet.

Hafen im chinesischen Lianyungang © AFP

Chinas Wirtschaft kommt für die konjunkturelle Wiederbelebung der schwer von der Corona-Krise gebeutelten Weltwirtschaft eine besondere Rolle zu; auch für viele deutsche Firmen sind Unternehmen in der Volksrepublik ein bedeutender Handelspartner. Dass die Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aber noch immer fragil ist, zeigen die August-Zahlen bei den Einfuhren: Chinas Importe sanken entgegen der Erwartung der Analysten und gingen um 2,1 Prozent zurück.