Peking kündigt stärkere Zusammenarbeit mit BRICS-Partnern an

Chinas Überschuss im Handel mit den USA im Juni auf Rekordhoch

Peking (AFP) - Inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China ist der von US-Präsident Donald Trump scharf kritisierte Exportüberschuss der Volksrepublik weiter angeschwollen. Im Juni stieg er auf umgerechnet knapp 25 Milliarden Euro - laut Finanzagentur Bloomberg der höchste monatliche Überschuss seit 1999. Vize-Außenminister Zhang Jun kündigte an, China wolle seine Zusammenarbeit mit Brasilien, Russland, Indien und Südafrika - seinen BRICS-Partnern - stärken. Sie seien wie China für Freihandel und multilaterale Absprachen.

Container in Shanghai © AFP

Der chinesische Zoll teilte am Freitag mit, der Überschuss im Handel mit den USA im Juni habe 28,97 Milliarden Dollar betragen, ein Plus gegenüber dem Vormonat Mai von 18 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Überschuss demnach um 13,6 Prozent auf fast 134 Milliarden Dollar.

Zollbehördenchef Huang Songping räumte ein, dass sich diese Entwicklung nicht fortsetzen könne. "Der Überschuss wird sicherlich Auswirkungen auf die US-chinesischen Beziehungen haben und negative Folgen für den Welthandel", sagte er. Das Handelsministerium dagegen erklärte am Freitag, der Überschuss werde in seiner Bedeutung "überschätzt". Die Ursache dafür liege in "strukturellen Problemen" innerhalb der USA.

Trump begründet seine auch im eigenen Land umstrittene Strafzollpolitik mit dem enormen US-Handelsdefizit gegenüber China, das er als Ausdruck einer unfairen Handelsbeziehung betrachtet. Im vergangenen Jahr summierte sich das Defizit nach US-Angaben auf 375 Milliarden Dollar.

In dem Handelsstreit deutet nichts auf Entspannung hin. Gespräche seien nicht geplant, es fehle dafür an Vertrauen, hatte die chinesische Regierung erst am Donnerstag erklärt. Am 6. Juli waren US-Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten, wenige Tage später kündigte Washington weitere Strafzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar ab September an. China verurteilte das "irrationale Vorgehen" Washingtons und kündigte Gegenmaßnahmen an.

Vize-Außenminister Jun sagte am Freitag, mit Blick auf "die Änderung der Politik in gewissen Industrieländern", werde China seine Wirtschaftspolitik künftig noch stärker mit den BRICS-Partnern absprechen. Präsident Xi Jinping reist Ende Juli zum zehnten Gipfel der Vereinigung nach Johannesburg. Die USA hätten "keinerlei Respekt vor internationalen Regeln", kritisierte Jun - die BRICS-Staaten dagegen teilten dieselbe klare Ansicht: "Wir alle unterstützen den Multilateralismus und den multilateralen Handel."

Auch im Handel mit dem Rest der Welt stiegen die chinesischen Exporte den Angaben zufolge im Juni kräftig um 11,3 Prozent. Die Importe kletterten um sogar um 14,1 Prozent. Der Außenhandelsüberschuss der Volksrepublik mit dem Rest der Welt stieg damit im vergangenen Monat auf 41,6 Milliarden Dollar.