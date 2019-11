Kaufpreis liegt bei 700 Millionen Euro

Chinesische Huazhu-Gruppe übernimmt Steigenberger-Hotels

Frankfurt/Main (AFP) - Die Steigenberger-Hotels und weitere Marken des Dachunternehmens kommen in chinesische Hand: Wie beide Unternehmen am Montag mitteilten, kauft eine Tochtergesellschaft der Hotelgruppe Huazhu die Hotelgesellschaft Deutsche Hospitality. Dazu gehören neben den luxuriösen Steigenberger-Hotels auch die Marken InterCityHotel, Jaz in the City, Maxx by Steigenberger und Zleep Hotels. Nach Angaben des chinesischen Unternehmens lässt sich die Hotelgruppe die Übernahme 700 Millionen Euro kosten.

Steigenberger in Frankfurt © AFP

Die Deutsche Hospitality vereint derzeit 118 Hotels sowie 36 weitere in der Entwicklung und ist in 19 Ländern vertreten. Die Übernahme durch Huazhu stehe "im Einklang mit der Zielsetzung", bis 2024 auf 250 Hotels anzuwachsen, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Der Steigenberger-Eigentümer erklärte, das Unternehmen freue sich darauf, "Teil der Huazhu Gruppe zu werden".

Huazhu teilte mit, "großen Respekt vor der prestigeträchtigen Marke Steigenberger" zu haben, die eine fast 90-jährige Tradition habe. Die Akquisition sei zudem ein wichtiger Meilenstein der eigenen globalen Wachstumsstrategie. Die 2005 gegründete Hotelgruppe betreibt mehr als 5000 Hotels in 400 Städten.