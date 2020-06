Börsengang bringt rund 3,5 Milliarden Euro ein

Chinesischer Onlineriese JD.com legt erfolgreiches Börsendebüt hin

Hongkong (AFP) - Der chinesische Onlineriese JD.com hat am Donnerstag in Hongkong ein erfolgreiches Börsendebüt aufs Parkett gelegt. Nach dem feierlichen Handelsstart zog die Aktie am ersten Handelstag um knapp sechs Prozent an und stieg vom Eingangspreis von 226 Hongkong-Dollar (knapp 26 Euro) auf 239 Hongkong-Dollar kurz nach Öffnung der Börse. Bei Börsenschluss lag der Wert bei 234 Hongkong-Dollar. Der Börsengang brachte rund vier Milliarden US-Dollar (3,5 Milliarden Euro) ein.

JD.com ist Chinas zweitgrößte Handelsplattform © AFP

Der Börsengang war der weltweit zweitgrößte in diesem Jahr, nachdem der Konzern Beijing-Shanghai High Speed Railway im Januar laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg 4,3 Milliarden Dollar beim Börsenstart eingenommen hatte.

Der Börsenstart von JD.com an der Hongkonger Börse erfolgt auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking. Viele chinesische Unternehmen, besonders Internetkonzerne, meiden derzeit die Wall Street. Die chinesischen Konzerne setzen angesichts der diplomatischen und der Handelsstreitigkeiten mit den USA zunehmend auf Einnahmen in der eigenen Region.

Erst im November war der chinesische Online-Gigant Alibaba in Hongkong an die Börse gegangen. Alibaba ist das wertvollste Unternehmen Asiens. JD.com ist nach Alibaba Chinas zweitgrößte Handelsplattform.