Chinesisches Gericht verbietet Verkauf der meisten iPhone-Modelle

New York (AFP) - Ein chinesisches Gericht hat Apple den Verkauf der Mehrzahl seiner iPhone-Modelle in dem Land untersagt. Es gab damit einem Antrag des US-Chipherstellers Qualcomm statt, der mit Apple in Patentrechtsstreitigkeiten liegt, wie Qualcomm am Montag mitteilte.

Den Angaben von Qualcomm zufolge verbot das Gericht in Fuzhou in zwei einstweiligen Verfügungen den Verkauf der iPhone-Modelle 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus und X. Apple profitiere weiterhin vom "geistigen Eigentum" seines Unternehmens, ohne dafür zu bezahlen, erklärte Qualcomm-Vizechef Don Rosenberg.

Apple wiederum bezeichnete das Vorgehen von Qualcomm in China als die "verzweifelte" Aktion eines Unternehmens, dessen "illegale Praktiken" weltweit von Aufsichtsbehörden untersucht würden. Die beiden US-Unternehmen liegen seit langem in erbitterten Patentrechtsstreitigkeiten, die sie vor Gerichten rund um den Globus austragen.

Die Entscheidung des Gerichts in Fuzhou bezieht sich auf Patente für die Fotobearbeitung sowie die Handhabung von Apps - also Mini-Softwareanwendungen - auf sogenannten Touchscreen-Oberflächen.

Die Apple-Aktie stürzte als Reaktion auf die Qualcomm-Mitteilung zu Beginn des Handels in New York um mehr als zwei Prozent ab.