Coca-Cola streicht weltweit 2200 Jobs

New York (AFP) - Coca-Cola streicht 2200 Jobs weltweit. Die meisten Stellen, 1200, sollen im Heimatland USA wegfallen, wie der Getränkekonzern am Donnerstag mitteilte. Die Stellenstreichungen seien Teil der bereits im August angekündigten Umstrukturierung. Bei Coca-Cola arbeiten weltweit rund 86.200 Menschen.

