Beschäftigte sollen Abfindungsangebote erhalten

Coca-Cola will 4000 Jobs in Nordamerika streichen

New York (AFP) - Der US-Getränkehersteller Coca-Cola hat die Streichung von 4000 Arbeitsplätzen angekündigt. Der Stellenabbau betreffe Mitarbeiter in den USA, Kanada und Puerto Rico und sei Teil einer Neuorganisation des Unternehmens, teilte Coca-Cola am Freitag mit. Beschäftigte aus neun von insgesamt 17 Geschäftsbereichen sollen zunächst Abfindungsangebote im Umfang von bis zu 550 Millionen Dollar (463 Millionen Euro) erhalten. Vergleichbare Angebote sollen demnach auch Mitarbeiter in weiteren Ländern erhalten.

Coca-Cola-Logo in Washington © AFP

Coca-Cola wurde aufgrund geschlossener Lokale und abgesagter Veranstaltungen von der Corona-Pandemie massiv betroffen. Die Verkaufszahlen brachen von April bis Juni um 28 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar ein.