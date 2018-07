Finanzinstitut will "Komplexität der Bank reduzieren"

Commerzbank verkauft Sparte mit börsengehandelten Fonds an Société Générale

Frankfurt/Main (AFP) - Die Commerzbank will ihr Geschäft vereinfachen und verkauft dafür ihre Sparte mit börsengehandelten Anlageprodukten an die französische Großbank Société Générale. Es sei eine Vereinbarung über den Verkauf des Geschäftsbereichs Equity Markets & Commodities (EMC) getroffen worden, erklärte die Bank am Dienstag. Im Rahmen der Transaktion sollen demnach die Handelsbücher, das Kundengeschäft, die Mitarbeiter und Teile der IT-Infrastruktur an die französische Bank übertragen werden.

Commerzbank-Filiale in Frankfurt am Main © AFP

Commerzbank-Chef Martin Zielke sprach von einem "Meilenstein". Nach Angaben der Bank soll durch den Verkauf "die Komplexität der Bank reduziert" und Kapital für das Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden freigesetzt werden. Zustimmen müssen dem Verkauf noch die zuständigen Behörden.

Die betroffenen Mitarbeiter aus der EMC-Sparte sollen nach Angaben der Commerzbank "vorbehaltlich der Zustimmung der Arbeitnehmervertretergremien" zur Société Générale wechseln. Die Übertragung der Handelsbücher erfolgt demnach schrittweise und beginnt "voraussichtlich Ende 2018".

Ihren Kunden will die Commerzbank auch weiter "das volle Spektrum der Kapitalmarktprodukte anbieten", wie Firmenkundengeschäfts-Vorstand Michael Reuther erklärte. "Dazu gehören auch Absicherungsprodukte für Rohstoffrisiken sowie der Aktienhandel."