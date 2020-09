Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um sieben Prozent im zweiten Quartal

Corona-Pandemie stürzt Australien erstmals seit drei Jahrzehnten in die Rezession

Sydney (AFP) - Australiens Wirtschaft ist im zweiten Quartal infolge der Corona-Krise so stark eingebrochen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung der Daten. Wie die Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten April bis Juni um sieben Prozent gegenüber dem Vorquartal. Da das Land bereits im ersten Quartal einen BIP-Rückgang um 0,3 Prozent verzeichnet hatte, befindet sich Australien damit erstmals seit 1991 in einer Rezession.

Skyline von Melbourne © AFP

Diese gilt als gegeben, wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zurückgeht. Die Zahlen zeigten die "zerstörerischen" Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die australische Wirtschaft, erklärte Finanzminister Josh Frydenberg. "Unser Rekordlauf von 28 aufeinanderfolgenden Jahren des wirtschaftlichen Wachstums ist damit offiziell zu einem Ende gekommen." Grund dafür sei eine "einmal in einem Jahrhundert vorkommende Pandemie". Einen maßgeblichen Einbruch verzeichneten die Statistiker vor allem bei den privaten Konsumausgaben.