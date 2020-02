Unternehmen "von Aufschwungseuphorie weit entfernt"

DIHK erwartet 2020 Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent

Berlin (AFP) - Die deutsche Wirtschaft kommt auch zum Jahresbeginn weiter nicht in Tritt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erwartet in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum um 0,7 Prozent, wie er am Mittwoch bei der Vorstellung seiner aktuellen Konjunkturprognose mitteilte. Der Großteil des Wachstums sei auf statistische Effekte zurückzuführen, "deshalb sehen wir aktuell nur wenig echtes Wachstum", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.

Produktion bei Volkswagen in Zwickau © AFP

Die Mehrheit der Unternehmen sei besorgt, gerade in der Industrie. "Wir sind von Aufschwungseuphorie weit entfernt", erklärte Wansleben. Zur aktuellen Konjunkturschwäche und "internationalen Unsicherheiten wie dem anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, dem Brexit sowie den noch unabsehbaren Folgen des Coronavirus" kämen zusätzlich "strukturelle Herausforderungen" hinzu.

Zu solchen zählt der DIHK insbesondere die Digitalisierung, die Energiewende und die Umstellung auf E-Mobilität. Des weiteren gab in der Frühjahrsumfrage des Verbands nach wie vor gut die Hälfte von rund 26.000 befragten deutschen Unternehmen den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko an.

"Hinzu kommt aber auch eine wachsende Sorge über ausbleibende Impulse am Standort Deutschland", kritisierte der DIHK angesichts "der europaweit höchsten Strompreise, im OECD-Vergleich hohen Steuern und langsamer wie lückenhafter Internetverbindungen". Als Folge nehme unter anderem die Investitionsbereitschaft der Industrieunternehmen ab.

Die Beschäftigungsabsichten stabilisierten sich demnach zwar nach einem "Einbruch zum Jahresende" wieder. Doch Unternehmer müssten angesichts der außenwirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen weiter "Vorsicht walten lassen", erklärte der DIHK.