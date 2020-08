Fratzscher: "Entscheidend ist immer die Frage des Lohnausgleichs"

DIW-Chef hält Vier-Tage-Woche für möglich

Passau (AFP) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, kann sich die Einführung einer Vier-Tage-Woche vorstellen - allerdings wegen der Corona-Krise ohne Lohnausgleich. Ein Lohnausgleich würde effektiv deutliche Lohnerhöhungen bedeuten und damit steigende Kosten für Unternehmen, sagte Fratzscher der "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag. Derzeit sei aber die gesamte deutsche Wirtschaft angeschlagen.

Die Autobranche steht derzeit unter Druck © AFP

Die vorhandene Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen und damit mehr Menschen weniger Stunden arbeiten zu lassen, hält der Forscher für einen klugen Vorschlag. "Gegen eine Vier-Tage-Woche, gegen flexible Arbeitszeiten, ist erst einmal nichts einzuwenden, wenn das die Arbeitgeber und Arbeitnehmer so wollen."

Die Debatte angestoßen hatte am Wochenende IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Er schlug vor, in der kommenden Tarifrunde eine Vier-Tage-Woche als Option für die Betriebe zu vereinbaren, um einen Stellenabbau zu verhindern. In der "Süddeutschen Zeitung bezeichnete er die Vier-Tage-Woche als "Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie" und sprach sich für einen "gewissen Lohnausgleich" für die Beschäftigten aus - "damit es sich die Mitarbeiter leisten können".

Bei den Arbeitgebern stieß der Vorschlag auf Kritik, da die deutsche Wirtschaft gerade einen "riesigen Produktivitätsschock" erleide, wie der Geschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, am Montag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ") sagte. Eine Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich verschärfe diesen Schock noch.

DIW-Präsident Fratzscher geht davon aus, dass die Wirtschaft für die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise einen langen Atem braucht. "Es dürfte rund zwei Jahre dauern, bis wir wieder in einigermaßen normales Fahrwasser zurückfinden", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Dabei sei die deutsche Perspektive noch relativ günstig. Fratzschers große Sorge gilt der Weltwirtschaft. Deutschland sei wegen seiner offenen Wirtschaft an dieser Flanke verwundbar.