Organisation hatte Baden-Württemberg verklagt - Prozess in Stuttgart am Nachmittag

DUH geht mit Zuversicht in Verhandlung über Zwangsvollstreckung von Diesel-Urteil

Berlin (AFP) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht optimistisch in die Verhandlung über die Zwangsvollstreckung eines Urteils zu sauberer Luft in Stuttgart. Stuttgart habe die "schlechteste Luft in Deutschland" und trotzdem setze die Landesregierung in Baden-Württemberg das geltende Urteil zur Luftreinhaltung nicht ausreichend um, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Er sei deshalb "zuversichtlich" und "bester Dinge" bezüglich der Verhandlung am Verwaltungsgericht Stuttgart.

Autoverkehr in Stuttgart © AFP

Die DUH hatte vor Gericht einen Antrag auf Zwangsvollstreckung gegen das Land Baden-Württemberg gestellt. Die Organisation wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, die Umsetzung eines Urteils zu "sauberer Luft" in Stuttgart hinauszuzögern und fordert ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende Februar bestätigt, dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind, um die Luft in den Städten zu verbessern.

Allerdings ignoriere die Regierung in Stuttgart noch immer das Urteil des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts, moniert die DUH. Am Dienstag hatte die Landesregierung in Stuttgart mitgeteilt, dass für Stuttgart ab Anfang kommenden Jahres Fahrverbote für ältere Diesel geplant sind und erklärt, dass die Landesregierung ihren rechtlichen Verpflichtungen aus dem Gerichtsurteil nachkomme.

Das geht der DUH aber nicht weit genug: "Wir fordern Fahrverbote nicht erst im Januar sondern bereits im September", sagte Resch. Sie müssten flächendeckend in Stuttgart für alle Fahrzeuge eingeführt werden, die eine Abgasnorm schlechter als 5 haben, und auf besonders belasteten Strecken auch für Autos mit dieser Euronorm gelten.