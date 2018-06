Baden-Württemberg bekommt zwei Wochen Aufschub - Zwangsgeld droht

DUH sieht sich in Verhandlungen zu Diesel-Urteil von Gericht bestätigt

Berlin (AFP) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht sich in der Verhandlung über die Zwangsvollstreckung eines Urteils zu sauberer Luft vom Verwaltungsgericht Stuttart bestätigt. Das Gericht habe heute klar gemacht, "dass es die aktuell bekannten Einschränkungen der geplanten Fahrverbote in Stuttgart nicht akzeptieren wird", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Das Land Baden-Württemberg habe nun zwei Wochen Zeit, um eine Erklärung abzugeben.

Autoverkehr in Stuttgart © AFP

Die DUH hatte vor Gericht einen Antrag auf Zwangsvollstreckung gegen das Land Baden-Württemberg gestellt. Die Organisation wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, die Umsetzung eines Urteils zu "sauberer Luft" in Stuttgart hinauszuzögern und fordert ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende Februar bestätigt, dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind, um die Luft in den Städten zu verbessern. Am Dienstag hatte die Landesregierung in Stuttgart Dieselfahrverbote für ab Anfang kommenden Jahres angekündigt, um ihren rechtlichen Verpflichtungen aus dem Gerichtsurteil nachzukommen.

Fahrverbote für Euro-5-Diesel sollten dabei vermieden und Benzinautos vollkommen von Verboten ausgenommen werden, erklärten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU). Für die geplanten Dieselfahrverbote für ältere Wagen seien außerdem "Ausnahmen und Übergangsregelungen für Handwerker, Lieferverkehr und Anwohnergruppen" vorgesehen.

Das geht der DUH nicht weit genug: Es sollte keine Ausnahmeregeln für Anwohner geben und auch Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5 sollten auf besonders belasteten Strecken nicht fahren dürfen. "Wir freuen uns sehr, dass das Gericht heute unsere Position bestätigt hat", sagte Resch.

Nach Angaben des DUH-Chefs verwiesen die Vertreter des Landes bei dem Gerichtstermin darauf, dass sie nicht im Detail wüssten, was im Abgasplan der grün-schwarzen Landesregierung stehe. Um das zu klären, habe es einen zweiwöchigen Aufschub gegeben. "Sonst beginnt das von uns geforderte Vollstreckungsverfahren", sagte Resch.

Hamburg hatte kürzlich die bundesweit ersten Fahrverbote für ältere Diesel in Kraft gesetzt. Betroffen sind Strecken an zwei besonders belasteten Straßen.