Autobauer: Elektromobilität erfordert hohe Investitionen

Daimler konkretisiert Sparpläne - Tausende Jobs fallen bis Ende 2022 weltweit weg

Stuttgart (AFP) - Daimler hat seine Sparpläne konkretisiert und will nach eigenen Angaben bis 2022 "weltweit tausende Stellen" streichen. Wie der Stuttgarter Autobauer am Freitag mitteilte, sollen bis zu diesem Zeitpunkt rund 1,4 Milliarden Euro an Personalkosten eingespart und unter anderem die Zahl der Management-Stellen weltweit um zehn Prozent gekürzt werden. Damit will Daimler die Entwicklung hin zur CO2-neutralen Mobilität finanzieren, die "hohe Investitionen" erfordere.

Daimler-Zentrale in Stuttgart © AFP

Daimler einigte sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf gemeinsame Maßnahmen zur Kostensenkung und sozialverträglichen Reduzierung von Arbeitsplätzen. Demnach will der Autobauer freiwerdende Arbeitsplätze abbauen, die Möglichkeiten zur Altersteilzeit erweitern und in Deutschland ein Abfindungsprogramm anbieten, um Verwaltungsstellen zu reduzieren.

Die Eckpunkte sollen in den kommenden Wochen mit den Arbeitnehmervertretern weiter ausgearbeitet werden. Betriebsbedingte Kündigungen soll es in Deutschland bis Ende 2029 bei der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG sowie der Daimler Truck AG nicht geben.