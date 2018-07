Kunden können Robotaxi per Smartphone ordern

Daimler und Bosch wollen fahrerlosen Shuttle-Service in Kalifornien testen

Stuttgart (AFP) - Der Autobauer Daimler und der Zulieferer Bosch wollen einen fahrerlosen Shuttle-Service in Kalifornien testen. Der Dienst solle in der zweiten Jahreshälfte 2019 "auf ausgewählten Strecken in einer kalifornischen Metropole" starten, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Per Smartphone sollen die Nutzer sich dann ein selbstfahrendes Auto vor die Tür bestellen können.

Bosch-Mitarbeiter testet autonomes Auto © AFP

Auf Kaliforniens Straßen testen bereits zahlreiche Unternehmen autonome Fahrzeuge, darunter General Motors, die Google-Schwester Waymo, Nissan, Tesla und viele kleinere Unternehmen. Auch Daimler und Bosch hatten bereits selbstfahrende Autos auf kalifornische Highways geschickt. Ein tödlicher Unfall eines mit Autopilot fahrenden Teslas im März hat die Branche aber aufgerüttelt.

"Sicherheit steht an erster Stelle und zieht sich bei uns wie ein roter Faden durch alle Aspekte und Entwicklungsschritte auf dem Weg zur Serieneinführung", erklärte der Leiter der Abteilung Automatisiertes Fahren bei Daimler, Michael Hafner. "Gründlichkeit geht dabei im Zweifel vor Schnelligkeit."

Bosch und Daimler kooperieren seit April 2017 bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Ihre Mitarbeiter sitzen in gemeinsamen Entwicklungszentren in Stuttgart und in Sunnyvale südlich von San Francisco.