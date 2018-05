Schrittweise Umsetzung von Kontrollsystem bis 2020

Daimler will Einhaltung der Menschenrechte in Lieferkette besser kontrollieren

Stuttgart (AFP) - Der Autobauer Daimler hat nach einem Medienbericht über Kinderarbeit in Kobalt-Minen im Kongo seinen Einsatz für Menschenrechte betont. "Wir schaffen aktiv Transparenz in der Lieferkette, bei Bedarf bis hin zur Mine", erklärte die Bereichsleiterin Einkauf, Sabine Angermann, am Mittwoch. Das gelte auch für Kobalt, das für Batterien unter anderem in Elektrofahrzeugen verwendet wird.

Minenarbeiter in der Demokratischen Republik Kongo © AFP

Am Dienstag hatte der US-Sender CNN darüber berichtet, dass in der Demokratischen Republik Kongo immer noch Kinder in Kobalt-Minen arbeiten. Das politisch instabile Land fördert demnach zwei Drittel des weltweiten Kobaltangebots. CNN hat Händler gefilmt, die Kobalt kauften, ohne dessen Herkunft zu überprüfen. Diese verkauften es dann weiter an Batteriehersteller. Abnehmer wie Autobauer oder Handyhersteller können demnach nicht sicher sein, ob ihre Batterien ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. CNN nannte in dem Bericht neben Daimler beispielsweise auch Volkswagen und BMW, Apple und Samsung.

Daimler erklärte, das Unternehmen verpflichte seine Lieferanten, keine Rohstoffe aus Minen mit Kinderarbeit zu kaufen. Dafür sei ein System zur Achtung der Menschenrechte entwickelt worden, das schrittweise bis 2020 umgesetzt werde. Demnach würden Daimler-Mitarbeiter in risikobehafteten Lieferketten "bei Bedarf" vor Ort kontrollieren - auch in der Demokratischen Republik Kongo sind sie laut einem Sprecher bereits gewesen.