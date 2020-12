Aktienindex erreicht erneute Höchstmarke

Dax durchbricht zum Handelsstart Rekordstand vom Vortag

Frankfurt/Main (AFP) - An der Börse herrscht zum Jahresausklang weiter Rekordstimmung. Der Deutsche Aktienindex (Dax) überstieg am Dienstag zum Handelsstart in Frankfurt am Main seine am Montag erreichte Rekordmarke erneut und notierte bei 13.875 Punkten. Erst am Vortag hatte der Dax mit dem zeitweiligen Überschreiten der Marke von 13.818 Punkten den bisherigen Rekordstand von Mitte Februar durchbrochen, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Derzeit dominiert der Bulle: Skulpturen in Frankfurt am Main © AFP

Angetrieben worden waren die Kurse am Montag vor allem vom Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien und der Unterzeichnung des Corona-Hilfsprogramms in den USA; Hoffnungen setzen die Anleger zudem in die Impfungen in der Corona-Pandemie.