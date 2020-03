Börsenkurse wegen Coronavirus weiter auf Talfahrt

Dax fällt erstmals seit 2016 unter die Schwelle von 9000 Punkten

Frankfurt/Main (AFP) - Die europäischen Börsen haben ihre Talfahrt wegen der Corona-Pandemie auch zu Beginn der neuen Woche nicht stoppen können. Der Deutsche Aktienindex (Dax) schloss am Montag in Frankfurt bei einem Stand von 8.742,25 Punkte und lag damit 5,31 Prozent im Minus. Bereits zum Handelsauftakt am Montagmorgen war der Index der 30 größten deutschen Unternehmen erstmals seit dem Jahr 2016 unter die Schwelle vom 9000 Punkten geruscht.

Deutscher Aktienindex unter Druck © AFP

Dabei hatten sich in Frankfurt im Tagesverlauf zeitweilig noch deutlich höhere Verluste angedeutet. Zwischenzeitlich lag der deutsche Leitindex sogar mehr als zehn Prozent im Minus, am frühen Nachmittag notierte er bei 8334,66 Punkten, was einem Minus von 9,72 Prozent entspricht.

Auch an den Handelsplätzen in London, Paris und Mailand ging der Abwärtstrend weiter. In der britischen Hauptstadt betrug das Minus vier Prozent, in Paris sackte der CAC der 40 größten Unternehmen um rund 5,8 Prozent ab, in Mailand lagen die Verluste am Montag bei Handelsschluss bei 6,1 Prozent.

In New York lag der Leitindex Down Jones gegen Mittag (Ortszeit) acht Prozent im Minus. Nachdem der Index S&P 500 der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen erneut um mehr als sieben Prozent gesunken war, wurde der Handel zeitweilig - wie bereits wiederholt in der vergangenen Woche - automatisch ausgesetzt.

Bereits in der Vorwoche hatten die Börsen weltweit wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus historische Verluste verzeichnet. Als Reaktion auf die Pandemie hatte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins am Sonntagabend in einem drastischen Schritt praktisch auf Nullniveau abgesenkt. Zudem kündigte die Fed massive Anleihenkäufe an. US-Präsident Donald Trump begrüßte die Zinsentscheidung.

Bei den Anlegern macht sich indes noch immer Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der Krise breit. Die "aggressiven" Maßnahmen der Fed erscheine auf die Märkte wie "ein Alarmsignal" kommentierte Analyst David Madden von CMC Market. Es entstehe der Eindruck, dass die Fed "nervös" sei.

Analyst Craig Erlam von Oanda äußerte die Einschätzung, dass "Angst und Panik" die Kontrolle übernommen hätten. "Wir navigieren blind und niemand kann wahrhaftig sagen, wie lange dies andauern wird."