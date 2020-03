Kurse in Europa, Asien und den Golfstaaten stürzen ab

Dax fällt zu Handelsbeginn um 7,4 Prozent

Frankfurt/Main (AFP) - Die Talfahrt des Deutschen Aktienindex (Dax) geht ungebremst weiter: Zum Handelsstart am Montag verlor der Leitindex an der Börse in Frankfurt am Main 7,4 Prozent und lag bei 10.690,08 Punkten. Am Vormittag erholte er sich geringfügig und lag zwischenzeitlich mit einem Minus von 6,11 Prozent bei 10.836,27 Punkten. Europaweit drückten das Coronavirus und der Ölpreissturz die Aktienkurse tiefer ins Minus.

Deutscher Aktienindex unter Druck © AFP

In Deutschland fielen zu Handelsbeginn die Kurse aller Dax-30-Unternehmen. Die Deutsche Bank und Adidas verloren mehr als zwölf Prozent. Der MDax der 60 nachfolgenden Unternehmen öffnete mit 23.404,15 Punkten, ein Minus von 5,4 Prozent.

Auch an den übrigen großen Handelsplätzen Europas wurde die Sorge der Anleger sichtbar. An der Londoner Börse verlor der Index FTSE-100 am Montagmorgen zwischenzeitlich mehr als acht Prozent und lag nur noch knapp über 6000 Punkten, in Paris verlor der CAC fast sieben Prozent. Mailand verzeichnete kurz nach Handelsstart über acht Prozent Verlust, in Oslo büßte der Leitindex vor allem wegen des Ölpreissturzes zwölf Prozent ein.

Die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen halten die Börsen weltweit seit Tagen in Atem. Der Ölpreis fiel am Montagmorgen zudem um mehr als 30 Prozent, das war der größte Preisverfall seit dem Golfkrieg 1991. Grund hierfür ist auch der Streit zwischen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihren Partnern über eine Drosselung der Fördermengen; vor allem Russland sperrt sich. Saudi-Arabien senkte deswegen den Ölpreis am Sonntag kräftig. In Asien und in den Golfstaaten waren die Kurse zuvor ebenfalls in die Tiefe gerauscht.