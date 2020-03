Börsen europaweit deutlich im Plus

Dax legt um mehr als zehn Prozent zu

Frankfurt/Main (AFP) - Die Börsen haben angesichts massiver staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise europaweit starke Zugewinne verzeichnet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) in Frankfurt am Main schloss am Dienstag mit einem Plus von 10,98 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag und notierte bei 9700,57 Punkten. Vergangene Woche hatte der Index der 30 größten deutschen Unternehmen erstmals seit dem Jahr 2016 unter der Schwelle von 9000 Punkten gelegen.

Schild an der Börse in Frankfurt am Main © AFP

Auch an anderen Handelsplätzen in Europa stiegen die Kurse am Dienstag deutlich. Der Pariser Index CAC der 40 größten Unternehmen legte um 8,39 Prozent zu. Das Börsenbarometer in London gewann 9,05 Prozent.

Weltweit hatten die Regierungen drastische Hilfspakete geschnürt, um einen wirtschaftlichen Absturz infolge der Corona-Pandemie abzumildern. Die Bundesregierung einigte sich am Montag auf neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro für Hilfsmaßnahmen.