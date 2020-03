Europaweit gehen Börsenbarometer wieder zurück

Dax mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet

Frankfurt/Main (AFP) - Nach einer leichten Erholung am Vortag ist der Deutsche Aktienindex (Dax) am Mittwoch deutlich schwächer gestartet. Zum Handelsbeginn in Frankfurt am Main verlor der deutsche Leitindex 3,6 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag. Im weiteren Handelsverlauf weitete er seine Verluste auf vier Prozent aus und kam auf 8.581,61 Punkte. Am Dienstag hatte der Dax nach vorhergehenden massiven Verlusten noch zugelegt.

Deutscher Aktienindex unter Druck © AFP

Europaweit gingen die Börsen nach Handelsbeginn in den Keller. Der Londoner Index FTSE 100 verlor 3,63 Punkte. In Paris verlor der CAC der 40 größten Unternehmen um 3,43 Prozent zurück.