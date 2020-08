Minus des Online-Essenslieferdienstes auf gut 443 Millionen Euro angewachsen

Delivery Hero meldet tiefrote Zahlen im ersten Halbjahr trotz Umsatzverdopplung

Berlin (AFP) - Wenige Tage nach der Aufnahme in den Deutschen Aktienindex (Dax) hat der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero rote Zahlen im ersten Halbjahr 2020 vermeldet. Trotz eines während der Corona-Pandemie nahezu verdoppelten Umsatzes verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben von Januar bis Juli ein Minus von gut 443 Millionen Euro. Das war mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Firmenlogo im Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin © AFP

Der Umsatz von Delivery Hero stieg im Jahresvergleich um knapp 94 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Angesichts dieser Entwicklung rechnet der Konzern mit weiterem Wachstum im zweiten Halbjahr. Für das Gesamtjahr erhöhte der Lieferdienst seine Umsatzerwartungen leicht auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro. Unterm Strich dürfte demnach dennoch ein Verlust stehen.

Delivery Hero war am Montag für den insolventen Skandal-Konzern Wirecard in den Dax aufgestiegen. Der Essenslieferdienst war erst 2017 an die Börse gegangen. Delivery Hero wurde 2011 von der Startup-Schmiede Rocket Internet gegründet und ist nach eigenen Angaben weltweit in über 40 Ländern mit rund 25.000 Mitarbeitern aktiv. Gewinn hat das Unternehmen bislang noch nie gemacht.