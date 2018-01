Konzern verzeichnet seit zwei Jahren keine Aufträge mehr

Dem Airbus A380 droht das Aus

Paris (AFP) - Dem Riesen-Airbus A380 droht das Aus: Wenn es weiter keine neuen Bestellungen gebe, werde das frühere Prestigeprojekt nach gut zehn Jahren eingestellt, kündigte Airbus-Verkaufsdirektor John Leahy am Montag in Paris an. Punkten kann der Konzern derzeit vor allem mit seinen Mittelstreckenfliegern: Ihnen verdankt Airbus einen neuen Lieferrekord.

Ein Airbus 380 © AFP

Der A380 ist seit gut zehn Jahren auf dem Markt, seit zwei Jahren bleiben die Aufträge aus. Leahy sagte bei der Bilanz-Pressekonferenz, derzeit verhandele Airbus noch mit der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai über Neubestellungen. Wenn die Gespräche erfolglos verliefen, gebe es aber "keine andere Möglichkeit, als das Programm einzustellen", betonte er.

Den ersten kommerziellen Flug absolvierte der Riesenflieger am 25. Oktober 2007 für Singapur Airlines nach Sydney. Danach bestellten Fluggesellschaften insgesamt 317 Maschinen.

Emirates ist mit Abstand der größte Einzelkunde und steht mit 140 Aufträgen fast für die Hälfte des Gesamtvolumens. Zum Vergleich: Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben 14 Maschinen vom Typ A380 in Betrieb und fliegt damit unter anderem in die USA und nach Asien.

Auch Airbus-Geschäftsführer Fabrice Brégier sagte: "Wenn es keine Bestellungen gibt, werden wir das Flugzeug irgendwann nicht mehr produzieren." Derzeit arbeitet Airbus noch Alt-Aufträge ab, für das laufende Jahr ist die Produktion von zwölf Flugzeugen vorgesehen.

Brégier sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einem "hervorragenden Flugzeug", das "von den Passagieren sehr geschätzt werde". Der A380 neuen Typs hat im Schnitt 575 Plätze, bei einer engeren Bestuhlung können aber bis zu 850 Passagiere darin Platz finden.

Erfolge verzeichnet Airbus auf anderen Feldern: Der Konzern kündigte für das vergangene Jahr einen neuen Lieferrekord von 718 Flugzeugen an. Damit liegt der europäische Flugzeugbauer zwar immer noch hinter dem Erzkonkurrenten Boeing, der nach eigenen Angaben 763 Maschinen auslieferte. Im Jahr 2020 will Airbus den US-Hersteller aber erstmals überflügeln, wie Brégier sagte.

Dabei setzt Airbus vor allem auf seinen Bestseller: Die Mittelstreckenflieger der A320-Serie. Erst Ende Dezember hatte Airbus damit den bisher größten Auftrag seiner Konzerngeschichte unter Dach und Fach gebracht: Die US-Investmentgesellschaft Indigo Partners bestellte 430 Flieger des spritsparenden Typs A320neo.

Beim China-Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der vergangenen Woche verbuchte der Konzern zudem einen Großauftrag aus China. Dorthin sollen 2019 und 2020 insgesamt 184 Maschinen vom Typ A320 geliefert werden.

Gemessen an der Zahl der bestellten Maschinen liegt Airbus weiter vor Boeing: Der europäische Hersteller verzeichnete im vergangenen Jahr 1109 Aufträge zum Listenpreis von knapp 138 Millionen Dollar (rund 113 Milliarden Euro), Boeing liegt bei 912 Aufträgen und einem Listenpreis von 135 Millionen Dollar.

Positiv-Schlagzeilen kann der Konzern dringend gebrauchen: Der Konzern muss sich in einer Korruptionsaffäre verantworten. Mitte Dezember hatte Airbus vor diesem Hintergrund einen Führungswechsel angekündigt. Der deutsche Airbus-Chef Tom Enders tritt mit Auslaufen seines Vertrags im April 2019 ab, seine rechte Hand Brégier wird bereits kommenden Monat abgelöst, ihm folgt der Chef der Helikoptersparte nach, Guillaume Faury.

Enders war zuletzt als Zeuge in der Affäre um Schmiergeldzahlungen vernommen worden. Die Justiz in Frankreich und Großbritannien ermittelt wegen des Verdachts der Bestechung ausländischer Beamter sowie Geldwäsche.

Die Münchner Staatsanwaltschaft nimmt zudem den Verkauf von Eurofightern nach Österreich unter die Lupe, wobei es ebenfalls um mögliche Schmiergeldzahlungen geht. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft jedoch erklärt, es gebe wenige Hinweise auf Korruption.